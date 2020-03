Pour soutenir les sociétés de services pétroliers, la Guinée équatoriale va renoncer à encaisser leurs redevances

(Agence Ecofin) - Le ministère équato-guinéen du Pétrole a décidé de renoncer à encaisser les redevances des compagnies locales de services pétroliers présentes dans le pays, afin de les soutenir dans la crise qu’elles traversent. Il s’agit de la première mesure prise pour soutenir le secteur au niveau local.

Il faut savoir qu’à l’échelle mondiale, les entreprises de services du secteur pétrolier sont pour l’instant les plus affectées par la chute des prix du pétrole.

« Le ministère des Mines et des Hydrocarbures a pris la décision unanime de renoncer à ses redevances pour les sociétés de services pour une durée de trois mois. Nous reconnaissons que le secteur pétrolier reste le plus grand employeur du secteur privé dans le pays et nous voulons donner à nos entreprises de services locales les moyens de résister à la tempête et d’éviter toute perte d’emploi », a rapporté à la presse Gabriel Mbaga Obiang Lima (photo), le ministre de tutelle.

Une mesure qui vient confirmer l’engagement des autorités équato-guinéennes envers le respect et la bonne application des normes sur le Contenu local. Malabo a placé la création d’emplois et le leadership des nationaux dans le secteur au cœur de sa politique de développement pour les prochaines années. En 2018, Malabo a ordonné à la société CHC Helicopter qui fournit des services de transport sur les plateformes offshore, de quitter le pays alors que celle-ci n’avait pas honoré ses engagements en matière de Contenu local.

D’autres mesures de soutien à l’écosystème pétrolier local devraient suivre, selon les analystes. On s’attend également à ce que des réductions budgétaires soient opérées, dans un contexte où le baril de pétrole est descendu sous la barre des 25 dollars.

Olivier de Souza

