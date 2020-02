Biogaran, le premier laboratoire générique français, déploie ses activités au Mali et renforce sa présence en Afrique

(BIOGARAN ) - Biogaran, filiale du groupe Servier spécialisée dans les médicaments génériques, a officiellement lancé ses activités commerciales au Mali. La cérémonie inaugurale s’est déroulée le vendredi 21 février à l’hôtel Sheraton de Bamako en présence de 140 invités parmi lesquels Sidy Diallo, Chef de Cabinet du Ministre de la Santé et des Affaires sociales, Valery Alves, Chef de Service Économique de l’Ambassade de France au Mali, le Dr. Aliou Badra Wade, Président de l’Inter-ordre de la santé du Mali et le Dr. Cheickna Hamala Fofana, Directeur Régional Mali de Biogaran.

Au Mali, Biogaran met désormais à disposition des patients 22 médicaments génériques bioéquivalents issus de 6 aires thérapeutiques distinctes, couvrant des pathologies communes telles que l’hypertension, le diabète, les infections bactériennes ou encore les diarrhées. En fournissant aux patients du Mali ces médicaments génériques bioéquivalents importés de France à un prix abordable, Biogaran contribue à répondre aux enjeux d’accessibilité des médicaments au Mali, considérés comme une priorité par le gouvernement malien dans son Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social 2014-2023. Le laboratoire a également pour objectif de commercialiser 10 nouveaux médicaments chaque année afin d’accroître la disponibilité des médicaments essentiels et de qualité sur le territoire.

Par ailleurs, Biogaran s’engage à accompagner les professionnels de santé et les patients dans la délivrance et la prise en charge du traitement. En outre, une pharmacienne basée à Abidjan est disponible pour recueillir les cas de pharmacovigilance et transmettre aux professionnels de santé une information médicale de qualité sur les médicaments Biogaran. De plus, des outils d’éducation thérapeutique seront mis à disposition des patients afin de les informer et de les accompagner dans la prise en charge de leur traitement.

L’implantation de Biogaran au Mali vise également à lutter contre la prolifération des médicaments contrefaits, majoritairement présents en Afrique subsaharienne où ils sont la cause de près de 100 000 décès chaque année, selon l’OMS. Dans ce contexte, le laboratoire Biogaran s’engage à fournir aux patients du Mali des médicaments génériques abordables et sûrs, directement importés de France, où ils traitent chaque jour 27 millions de patients. Aussi, son packaging inviolable garantit aux patients la prise d’un médicament de qualité, fabriqué dans le strict respect des normes européennes.

Le Dr. Cheickna Hamala Fofana, Directeur Régional Mali de Biogaran a déclaré : « En proposant aux patients du Mali des médicaments bio-équivalents identiques à ceux que nous proposons chaque jour à nos 27 millions de patients en France, nous espérons contribuer à la lutte contre les médicaments contrefaits tout en favorisant la démocratisation des médicaments génériques de qualité. Notre engagement pour un accès universel à des soins de qualité prend sens à mesure que nous renforçons notre présence en Afrique de l’Ouest et centrale. »

Le Chef de Cabinet du Ministre de la Santé et des Affaires sociales Sidy Diallo a ajouté : « L’accès aux médicaments de qualité est un impératif au Mali. Nos pouvoirs publics ont saisi l’ampleur du problème des faux médicaments, un enjeu sanitaire public auquel nous sommes décidés à répondre d’une manière ferme, résolue, et efficace. Dans cette tâche que nous nous sommes fixés, l’appui du laboratoire Biogaran est le bienvenu et nous les soutiendrons dans leur développement sur notre territoire, pour le bien-être des patients du Mali. »

L’année 2019 a été marquée par le développement des activités du laboratoire Biogaran en Afrique de l’Ouest et Centrale, et plus particulièrement en Côte d’Ivoire, au Congo-Brazzaville et au Gabon. Cette phase d’expansion en Afrique, initiée en 2017 avec le rachat du laboratoire Swipha au Nigéria et poursuivie en 2020 avec le déploiement de ses activités commerciales au Sénégal puis au Mali, témoigne de la volonté de Biogaran de fournir aux patients d’Afrique subsaharienne des soins de qualité à un prix juste et qu’ils pourront utiliser en toute sécurité.

À propos de Biogaran

Biogaran est un laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans les génériques, filiale du groupe Servier et dont le siège se trouve à Colombes (France). Fondé en 1996, il est aujourd’hui numéro un français des génériques. Sur l’exercice 2019, Biogaran a réalisé un chiffre d’affaires brut de 1,360 milliards d’euros avec plus de 300 millions d’unités vendues. À l’international, le groupe est notamment présent au Brésil à travers la société Pharlab. Avec le rachat au Nigeria de Swipha en 2017, laboratoire de médicaments génériques, il réalise sa première implantation en Afrique. Plus d’informations : www.biogaran.fr