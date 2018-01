Le Maroc devra installer 1 500 MW d’énergies renouvelables par an pour atteindre ses objectifs  

(Agence Ecofin) - Pour atteindre son objectif qui est de produire 42% de son énergie à partir du renouvelable d’ici à 2020, le Maroc devra construire 1,5 GW de centrales éoliennes et solaires chaque année. « Nous aurons à développer entre 500 et 700 MW de solaire et une capacité équivalente d’éolien.», a affirmé Obaid Amrane (photo), un membre de l’Agence marocaine de l’énergie durable (Masen). Actuellement, les énergies renouvelables représentent environ 32% du mix énergétique selon The National.

L’agence ambitionne de mobiliser environ 30 milliards $ pour financer ses différents projets d’énergies renouvelables. Elle va recourir dans ce cadre de manière particulière, aux financements climatiques, comme en 2016 où elle a émis 117 millions $ de green bonds pour plusieurs projets dont une centrale solaire photovoltaïque de 160 MW.

Le pays qui jusque-là, s’est concentré sur le solaire photovoltaïque s’est dit prêt à avoir recours au solaire thermodynamique si des solutions efficaces de stockage de l’énergie sont trouvées.

Gwladys Johnson Akinocho