(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Soudan est décidé à lancer le paiement électronique dans le pays au début de l’année 2019. Moutaz Moussa (photo), le premier ministre national, ministre des Finances et de la Planification économique, l’a réitéré le 22 novembre 2018, lors de la réunion période du gouvernement. Il a expliqué qu’au cours de la rencontre, les échanges sur la question ont porté sur l'achèvement du système dans les unités gouvernementales. Une opération qui est actuellement à sa finalisation.

L’e-paiement permettra au gouvernement de lutter efficacement contre la corruption et la mauvaise gestion des deniers publics. La numérisation et l’automatisation du règlement de services offerts par l’Etat, telles que les taxes et impôts, apporteront plus d’efficacité à l’administration publique et amélioreront aussi les performances du gouvernement en matière de gouvernance.

Le lancement du paiement électronique par le Soudan sera effectué dans le cadre du projet d’administration électronique, initié depuis plusieurs années par les autorités du pays.