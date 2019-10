Gambie : 30 % de la population rurale électrifiée grâce aux solutions solaires off-grid d’ici à 2030

(Agence Ecofin) - En Gambie, le gouvernement compte donner accès à l’électricité à 30 % des populations rurales d’ici 2030. Cette information a été donnée par Bittaye Darboe, la secrétaire permanente du ministère du Pétrole et de l’Energie. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement compte s’appuyer sur les solutions d’électrification hors réseau telles que les installations domestiques et les mini-réseaux.

La mise en œuvre de ce plan se fera dans le cadre du Projet régional d’électrification hors réseau (ROGEP), dont l’objectif est d’accompagner 19 pays d’Afrique de l’Ouest et du Sahel dans l’accélération de leur accès à l’électricité grâce aux solutions off-grid.

« L’énergie joue un rôle majeur dans la croissance et le dynamisme économique. Son accès est un prérequis pour l’activité économique, la création d’emplois, le développement social et la croissance. L’accès à une énergie fiable, abordable, efficiente et durable est l’une des priorités du gouvernement », a affirmé la responsable, lors de la validation du rapport d’évaluation du marché du solaire off-grid, réalisé dans le cadre du projet.

Bittaye Darboe a également réaffirmé l’engagement du gouvernement en faveur de ces projets. Il prévoit en effet de mettre en place un cadre réglementaire adéquat ainsi que des mécanismes d’appui financier et de réduction du risque pour le secteur privé.

Rappelons que le ROGEP bénéficie d’un appui financier de la Banque mondiale qui s’élève actuellement à 200 millions $.

Gwladys Johnson Akinocho

