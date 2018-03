« Les sanctions américaines n’affecteront pas le secteur pétrolier », dixit le vice-président sud-soudanais

(Agence Ecofin) - Taban Deng Gai (photo), le vice-président du Soudan du Sud, a déclaré, ce vendredi, que les récentes sanctions américaines visant 15 entités pétrolières liées au gouvernement, n’auront aucun impact sur le secteur pétrolier, rapporte Radio Tamazuj.

Il a aussi déclaré que les entreprises visées par ces sanctions n’auront plus aucune relation avec les entités américaines, avant d’ajouter que lesdites sanctions ne sont pas « pertinentes ». Il faut rappeler que les Ministères sud-soudanais du pétrole et des mines sont également visés.

Les autres sociétés sont : Ascom Sudd Operating Company, Dar Petroleum Operating Company, DietsmannNile, Greater Pioneer Operating Co. Ltd, Juba Petrotech Technical Services Ltd, Nile Delta Petroleum Company, Nile Drilling and Services Company, Nile Petroleum Corporation, Nyakek and Sons, Oranto Petroleum , Safinat Group, SIPET Engineering and Consultancy Services, ainsi que Sudd Petroleum Operating Co.

Selon un document publié, hier, par le Département d’Etat américain, les organisations figurant sur la liste « sont impliquées dans des activités contraires aux intérêts de politique étrangère des Etats-Unis».

