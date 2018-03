Entre 2015 et 2017, la Tanzanie a économisé 4 milliards $, en consommant le gaz produit sur son territoire

(Agence Ecofin) - La consommation en Tanzanie du gaz produit dans le pays a permis à l’Etat de faire des économies de 4 milliards de dollars, entre 2015 et 2017. C’est ce qu’a révélé Aristide Katto, un chercheur de la société publique des hydrocarbures de la Tanzanie, TPDC.

Selon le chercheur, l'utilisation du gaz naturel pour la production d’électricité et l’industrie manufacturière, a non seulement permis d'économiser des fonds, mais aussi de s’assurer une source d’énergie fiable et de stimuler l’activité économique.

Avant 2015, le pays importait du mazout lourd, du diesel, de l'essence, du carburéacteur et d'autres carburants pour faire tourner ses centrales électriques.

Du fait qu’il soit très accessible aujourd’hui grâce aux efforts du gouvernement et des sociétés de production et de distribution, la demande en gaz naturel ne cesse de grimper.

Selon des chiffres de la TPDC, elle a doublé, passant de 145 millions de pieds cubes standard par jour en 2016 à 300 millions de pieds cubes standard, l'année dernière.

Des plans de distribution qui devraient permettre la construction de plusieurs lignes de gazoducs, entreront bientôt dans leurs phases effectives.

Selon Esi Africa, les industries qui ont décidé d'utiliser le gaz naturel comme source d'énergie ont économisé environ 653,48 millions de dollars en 2015, tandis les autres entités qui ont également opté pour le gaz naturel ont réalisé des économies s'élevant à 278 455 $, la même année.

Des données qui vont à terme, stimuler la croissance économique, selon Aristide Katto, qui salue le phénomène et encourage les Tanzaniens à se tourner davantage vers cette énergie.

La Tanzanie dispose de 57 milliards de pieds cubes de réserves prouvées de gaz et espère récolter près de 5 milliards de dollars par an d'exportation de GNL, à partir de 2020, date à laquelle elle devrait démarrer ces exportations.

Les fonds récoltés lui permettront de développer davantage son offre.

Olivier de Souza