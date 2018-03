Tunisie : plus de 40 millions de dollars pour l’exploitation des terres domaniales agricoles

(Agence Ecofin) - Le ministre tunisien de l’Agriculture, Samir Taieb (photo), a annoncé au cours d’un point de presse, jeudi 22 mars 2018 que 100 millions de dinars tunisiens (41,7 millions de dollars) seront affectés à l’exploitation des terres domaniales agricoles. C’est ce que rapporte Global net.

« Le programme d’exploitation des terres domaniales agricoles sera réalisé sur une superficie de 45 mille hectares, dont 25 mille hectares destinés aux sociétés de valorisation et de développement agricole, 10 mille hectares aux coopératives agricoles, qui seront mis à la disposition des gouverneurs, afin qu’ils les louent à un prix symbolique aux diplômés du supérieur, et 10 mille hectares seront aménagés comme des lots techniques.», a notamment détaillé le ministre.

La mise en œuvre du programme, qui vise à « mieux introduire les terres domaniales dans le circuit économique de manière à contribuer à la relance de l’emploi et du développement, à appuyer le marché intérieur, et partant, à améliorer la sécurité alimentaire, les indicateurs de la balance commerciale, et à promouvoir les exportations », devrait permettre la création de plus de 3 500 emplois.