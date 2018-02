Afrique du Sud : les taxes sur le sucre, le tabac et l’alcool pourraient rapporter 285 millions $ au Trésor, en 2018/2019

(Agence Ecofin) - 3,3 milliards de rands, soit 285 millions $. C’est la somme qui pourrait aller dans les caisses du Trésor sud-africain, grâce à l’application des taxes sur l’alcool, le tabac et le sucre, durant l’année fiscale 2018/2019.

D’après les précisions de BusinessLive, les droits d’accise sur les produits du tabac augmenteront de 6%, cette année, et rapporteront 420 millions de rands. Ceux qui frapperont les boissons alcoolisées seront en hausse de 10% et permettront de mobiliser 910 millions de rands. Pour sa part, le prélèvement sur le sucre, prévu pour être effectif à partir du 1er avril prochain, engendrera des revenus fiscaux de l’ordre de 1,93 milliard de rands.

Si du côté des autorités, ces mesures ont pour but de promouvoir la santé et le bien-être d’une population en proie notamment à une obésité galopante, du côté des acteurs de l’industrie, on met en avant les conséquences sur l'emploi.

D’après l’Association sud-africaine du sucre, la taxe pourrait faire reculer la demande annuelle de l’édulcorant de 200 000 tonnes, ce qui pourrait se traduire par des pertes de 3129 emplois directs.

