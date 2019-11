L'Egypte et l'américain Progress Rail signent un contrat de 466,3 millions USD pour l’achat et la maintenance de 141 locomotives

(Agence Ecofin) - Le 15 novembre aux Etats-Unis, Egyptian National Railways (ENR) et le constructeur américain, Progress Rail, ont signé un contrat de 466,3 millions de dollars, pour la fourniture et la rénovation de locomotives. L’accord a été paraphé, entre Ashraf Raslan, président d'ENR, et Ramzi Al-Emad, vice-président de Progress Rail, en présence du ministre égyptien des Transports, le lieutenant-général Kamel Al-Wazir.

L’accord porte sur la fourniture de 50 locomotives Electro-Motive Diesel (EMD), la modernisation de 50 locomotives du parc existant et la révision de 41 locomotives supplémentaires. La compagnie assumera également la maintenance à long terme des 141 locomotives.

En vertu de l’accord, la livraison des nouvelles locomotives EMD est prévue dans les 22 mois qui suivent l'activation du contrat, tandis que les 50 locomotives seront modernisées dans les 30 mois.

Progress Rail, filiale à part entière de Caterpillar depuis 2006, est un fournisseur de produits et services de systèmes de chemin de fer et de système de transit, dont le siège social est situé à Albertville dans l’Alabama, aux Etats-Unis. La compagnie commercialise ses produits et services dans le monde entier et dispose d’une centaine d’installations aux Etats-Unis, Mexique, Canada, Brésil, Royaume-Uni, Italie et Allemagne.

Romuald Ngueyap

