Commerce illicite : le Cameroun se dote d’outils technologiques pour tracer des produits manufacturés

(Agence Ecofin) - Le ministère du Commerce informe que les équipes de la Brigade nationale de contrôle et de la répression des fraudes viennent de recevoir des smartphones et des logiciels de traçage permettant d'améliorer les techniques de contrôles de certains produits manufacturés, dont les vins et spiritueux.

C’est ainsi que ces équipes ont été déployées les 14 et 15 novembre dans les villes de Douala, Bafoussam et Yaoundé avec pour mission de s’assurer de la conformité de l’estampillage sur les vins et spiritueux conformément au décret n° 2010/0483/PM du 18 mars 2010, fixant les modalités de mise en œuvre des vignettes sur certains produits manufacturés.

A travers ce dispositif technologique, la Brigade de la répression des fraudes peut retracer les informations de la vignette, de l’achat à sa destination finale. Dès lors qu’une vignette après son checking ne peut fournir des informations exactes de traçabilité, le produit sur lequel elle est estampillée est considéré comme d’origine douteuse.

« Au terme de cette opération, une importante quantité de vins et liqueurs a été saisie et transportée dans les services du ministère du Commerce. Ces opérations traduisent l’engagement des pouvoirs publics à lutter contre toutes formes de commerce illicite et la concurrence déloyale », se félicite l’administration en charge du commerce.

