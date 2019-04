Ouganda: l’Etat envisage de renoncer au passif financier de 136,4 millions $ d’Uganda Telecom afin d’accélérer sa vente

(Agence Ecofin) - Le gouvernement d’Ouganda envisage sérieusement de renoncer aux 500 milliards de shillings ougandais (136,4 millions de dollars US) de passif de l’opérateur historique des télécommunications Uganda Telecom (UTL) afin d’accélérer sa vente. D’après le journal ougandais The Observer qui cite deux sources proches du dossier, cette piste serait explorée après l’annulation de l’appel d’offres qui avait conduit en octobre 2018 à la désignation de Teleololy Holdings GIB Ltd comme repreneur d’UTL, la société publique en difficulté financière depuis plusieurs années déjà.

The Observer indique que le 17 avril 2019, Evelyn Anite (photo), la ministre d'Etat ougandaise chargée des Investissements, a indiqué que le processus avec Teleology Holdings GIB Ltd a été annulé par le gouvernement après que celui-ci ait compris que l'accord avait été passé avec des investisseurs inappropriés au regard des exigences du gouvernement.

En plus de lui éviter de compenser les pertes financières de l’entreprise, le gouvernement d’Ouganda proposait déjà de nombreux avantages au potentiel nouveau repreneur d’UTL, parmi lesquels la gestion du réseau national de fibre optique, l’effacement de tous les passifs du bilan. Le gouvernement avait accepté la responsabilité du passif des retraites de plus de 30 milliards de shillings (8,1 millions de dollars US) envers les anciens employés d’UTL et de confier au nouvel investisseur la fourniture des services de télécommunications voix et data aux départements et agences du gouvernement.