RDC : la FEC clarifie sa position sur la révision du code minier

(Agence Ecofin) - En RDC, alors que la révision du code minier continue d’animer les débats, la Fédération des entreprises du pays (FEC) a tenu à clarifier mercredi sa position. Depuis l’adoption par le Parlement en janvier dernier de la nouvelle charte, la FEC a fait l’objet de vives critiques de la part de certains de ses membres, notamment de grandes compagnies minières. Lui reprochant de n’avoir pas «joué son rôle de promotion de leurs intérêts durant la période de révision du Code Minier», certains mineurs (dont Randgold et Glencore) ont même décidé de démissionner de la Fédération.

Mercredi, la FEC a indiqué dans un communiqué transmis à Ecofin, qu’elle «regrette qu’une telle accusation soit formulée par ses propres membres alors que l’ensemble des actions qu’elle a engagées en leur faveur depuis le début du processus de révision, mais également avant, prouve clairement l’inverse».

Elle a déclaré qu’elle reconnait aux entreprises le droit de démissionner conformément à ses dispositions mais «conteste fortement les raisons évoquées pour justifier leur décision, qui ne semble dans les faits, provoquée que par leur dépit de n’avoir pas été suffisamment suivis dans leurs propositions par le Parlement».

«La fonction d’un syndicat patronal national, et à plus forte raison le premier d’entre eux, n’est pas d’être une simple chambre d’enregistrement et de promotion de leurs demandes, quelles qu’elles soient.», peut-on lire dans le communiqué.

La FEC estime continuer de travailler pour «promouvoir les intérêts des entreprises de différents secteurs d'activités économique, sociale et scientifique, en harmonie avec le bien commun».

