Le Kenya et l’Ethiopie harmonisent les procédures de passage au nouveau poste frontalier à guichet unique

(Agence Ecofin) - Avec l’appui financier de la Banque africaine de développement (BAD), les dirigeants éthiopiens et kényans sont parvenus à mettre en place un poste frontalier à guichet unique. Ce qui représente pour ces pays un plus pouvant stimuler une croissance des échanges et favoriser la mobilité des personnes.

Le Kenya et l’Ethiopie ont signé un manuel de procédures qui encadre et harmonise les formalités d'entrées et de sorties au poste frontalier à guichet unique des deux pays, érigé dans la ville frontière de Moyale, située au nord-est de l’Ethiopie. L’évènement, qui s’est tenu le mercredi 15 septembre, a connu la présence des membres de la Commission éthiopienne des douanes et du contrôle des frontières, de ceux du Comité de coordination des opérations du Kenya, ainsi que des acteurs clés des secteurs privé et public des deux pays.

Inauguré en décembre dernier, le poste frontalier à guichet unique « one-stop border post (OSBP) » des deux pays est devenu officiellement opérationnel le 8 juin 2021, avec pour objectif fondamental de « réduire le temps de passage à la frontière d'au moins 30 % et de favoriser une circulation plus rapide des marchandises et des personnes ». La signature dudit manuel de procédures est ainsi motivée par la quête de célérité dans les procédures et formalités, couplée à la volonté de réduire les coûts de passage à ce poste-frontière pour les commerçants, les transporteurs et les voyageurs, tout en maintenant les exigences réglementaires de chaque pays.

Selon Debele Kabeta, commissaire de la commission douanière éthiopienne, « Bien que les deux pays entretiennent des relations amicales de longue date, la connectivité commerciale entre nous a été tout à fait insignifiante par rapport au potentiel que nous avons pour faire des affaires ».

Henoc Dossa (stagiaire)

