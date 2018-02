L’Egypte discute coopération dans les TIC avec le Portugal

(Agence Ecofin) - Le ministre des Communications et des Technologies de l'information, Yasser ElKady (photo), a reçu le ministre d'Etat portugais à la mondialisation, Wrico Dias, le 20 février 2018. Les deux hommes ont discuté de l’établissement d’une coopération entre les deux pays dans le secteur des technologies de l’information et de la communication.

La collaboration verra la mise sur pied de plusieurs projets, notamment une base de ressources humaines qualifiées en technologie, en particulier dans les domaines de l'externalisation.

Pour le ministre portugais, qu’accompagnait l'ambassadeure du Portugal près l’Egypte, Magdalena Fischer, la coopération TIC entre le Portugal et l’Egypte s’avère nécessaire au regard des grands projets technologiques engagés par chaque partie et l’impact que l’expérience de l’un et de l’autre pourra avoir sur le développement de leur secteur TIC et de leur croissance économique respective.

Pour l’expérience de l’Egypte dans les TIC, Yasser ElKady a cité plusieurs projets nationaux engagés par l’Etat à travers lesquels le pays l’a affinée. Il a évoqué entre autres l'initiative «Egypt Makes Electronics» qui fait la part belle à la fabrication d’appareils technologiques sur le territoire national; l'initiative «Next Technology Leaders» qui vise à qualifier les jeunes dans divers domaines technologiques, à encourager l'entrepreneuriat et à former les étudiants sur les dernières technologies et les fondamentaux de la programmation; il y a aussi le projet de développement, d'établissement et de gestion des parcs technologiques afin de fournir des opportunités pour l'innovation technologique et l'entrepreneuriat dans tout le pays.