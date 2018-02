Accord entre l’Université de Lomé, l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi et la Communauté Electrique du Bénin

(Agence Ecofin) - Une signature d’accord-cadre de coopération est intervenue mardi 20 février 2018 entre les centres de diffusion du savoir de l’Université de Lomé (Professeur Dodzi Kokoroko ès qualité Président de l’institution), de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (Karimou Chabi Sika en sa qualité de Directeur général) et de la Communauté Electrique du Bénin, représentée par son Directeur Général, Mohammed Soumanou.

Selon le site Togo First, l’objectif principal assigné à cet instrument juridique est la création d’un cadre dynamique pour les étudiants qui évoluent dans le domaine du génie électrique notamment la production, le transport et la distribution.

Plus exactement, ce cadre partenarial entre les trois structures vise à offrir des formations et des stages pratiques aux étudiants des deux centres d’enseignement supérieur avec l’appui institutionnel de la CEB. En contre partie, les deux universités devront mettre en place des formations modulaires ou à la carte pour le personnel de la CEB, organiser les directions en tutelle ou en co-tutelle des mémoires de fin de cycle et des thèses de doctorat de leurs étudiants.