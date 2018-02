RDC : Greenpeace fustige le rétablissement de concessions forestières au profit de deux entreprises

(Agence Ecofin) - L’ONG internationale Greenpeace a annoncé hier, son désaccord avec la décision du gouvernement de la RDC relative à la réattribution de trois concessions forestières couvrant 6 500 km² à deux entreprises d’exploration forestière basées à Kinshasa et créées par des investisseurs chinois. Il s’agit de Forestière pour le Développement du Congo (FODECO) et de la Société La Millénaire Forestière (SOMIFOR).

D’après l’organisation, cette mesure annoncée hier par le Ministère de l’Environnement contraste avec celle d’août 2016 portant sur l’annulation desdits contrats et viole le moratoire de 2002 sur l’allocation des nouvelles concessions forestières.

Hormis ce volet législatif, Greenpeace met en avant de nombreuses conséquences environnementales qui pourraient découler de l’exploitation de ces surfaces forestières.

« Sur les plans environnementaux et écologiques, la réalisation de ces trois titres forestiers pose problème par le fait que six concessions empiètent sur la superficie couverte par des tourbières qui ont été récemment découvertes dans notre pays. Et comme nous le savons, les tourbières consacrent près de 30 milliards de tonnes de carbone, elles ne peuvent rendre ce service à l’environnement que quand elles sont gardées humides et intactes. », explique M. Betoko.

Du côté du gouvernement, on souligne que la réattribution des concessions reste conforme aux procédures en vigueur. « Ce sont des concessions qui existaient et qui étaient déjà attribuées. Mais par mauvaise lecture de la loi ou des textes réglementaires, il y a eu les prédécesseurs qui ont fait annuler cette attribution. Et après, il y a eu des recours de la part de ce concessionnaire et nous nous sommes rendus compte que la concession n’était pas concernée par le moratoire. Voilà pourquoi nous avons décidé de lever cette annulation.», indique Amy Ambatobe, le ministre de l’Environnement.

Pour rappel, la RDC concentre 60% de la surface de forêts denses du Bassin du Congo, second massif forestier tropical du monde, derrière l’Amazonie.

Espoir Olodo