Adoyi Essowavana présente le big bang fiscal en cours au Togo (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Le Togo tourne à l’heure des réformes et la fiscalité n’échappe pas à cette tendance. Adoyi Essowavana (photo), commissaire des impôts à l’Office togolais des recettes (OTR) lève le voile sur les détails de ce big bang fiscal en cours dans le pays. Entretien.

Alléger et simplifier, les deux maîtres mots de ces réformes fiscales. Le télépaiement, la télédéclaration et la suppression des taxes sur le personnel, sur la commercialisation et sur les salaires sont mis en oeuvre pour faciliter la vie des entreprises. Les grandes entreprises n’ont quant à elles plus de patentes à payer les 2 années suivant leur création. Est également à l’ordre du jour, la dématérialisation douanière.

L’adoption de ces nouveaux codes doit toutefois s’accompagner d’une bonne compréhension de la législation fiscale pour être efficace, comme l’a rappelé Mr Essowavana