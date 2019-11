Le Mozambique inaugure l’autoroute rénovée de 287 km qui relie la ville portuaire de Beira au Zimbabwe

(Agence Ecofin) - Le président du Mozambique, Filipe Nyusi, a inauguré la semaine dernière la route nationale N6 réhabilitée, qui relie le port central de Beira à Machipanda, à la frontière avec le Zimbabwe.

Cette infrastructure routière, qui traverse le pays de l’est à l’ouest sur 287 km, a été financée à hauteur de 410 millions de dollars, par Exim Bank of China et le gouvernement du Mozambique.

Exécutés par une entreprise chinoise, les travaux de réhabilitation, qui avaient débuté en avril 2015, auraient dû se terminer le 31 mars 2018, mais le projet a été retardé de plus d'un an en raison du manque de fonds pour le recasement des populations touchées par le tracé. Le cyclone Idai qui a frappé et endommagé 10 km de la route dans le district de Nhamatanda en mars 2019 a également accentué les retards.

Au terme des travaux, la route qui faisait auparavant 8 m de large a été élargie, atteignant désormais 10 à 23 m, en fonction des segments. Un deuxième pont a été construit sur la rivière Pungue. L’autoroute dispose également de quatre postes de péage et de plusieurs passerelles suspendues pour piétons.

En plus de permettre une meilleure mobilité des personnes et des biens, « cette route est une plus-value pour le commerce et montre l'engagement du gouvernement du Mozambique à faciliter le libre-échange exprimé dans les traités régionaux et internationaux », a déclaré Filipe Nyusi, ajoutant qu’elle joue « un rôle important dans la fourniture de services et pour les économies de la région, y compris celles du Zimbabwe, du Malawi et de la Zambie ».

Romuald Ngueyap

