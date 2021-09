Le Nigeria veut acquérir deux nouveaux satellites d'ici 2025 pour remplacer le NigComSat 1-R

(Agence Ecofin) - La demande en connectivité à haut débit va croissant au Nigeria depuis 2020, accentuée par les nouveaux usages acquis durant la crise de Covid-19. Au réseau mobile et à la fibre optique dont le déploiement est accéléré pour y répondre, le gouvernement veut associer de nouvelles capacités satellitaires.

La Nigerian Communication Satellite Limited (NigComSat), entreprise publique spécialisée dans la fourniture de services télécoms par satellites, envisage de se doter de deux nouveaux satellites télécoms d’ici 2025. Sa directrice générale, Abimbola Alale (photo), l’a annoncé jeudi 16 septembre lors d’un forum qui s’est tenu à Lagos sous le thème : « NigComSat Ltd, The Present and The Future ». Elle a indiqué que les deux nouveaux satellites – NigComSat-2 et NigComSat-3 – viendront remplacer le NigComSat 1-R qui arrivera au terme de sa durée de vie de 15 ans en 2026.

Selon Abimbola Alale, l’acquisition par l’opérateur satellite public de nouveaux équipements spatiaux « inspirera non seulement confiance à nos clients et partenaires de distribution, mais placera également NigComSat Ltd en première ligne des opérateurs de satellites de communication avec une flotte de satellites en orbite ». Elle a rassuré les Nigérians quant à la disponibilité de meilleurs services télécoms à haut débit à travers le territoire national lorsque les deux satellites seront lancés.

Le projet d'acquisition de nouveaux satellites de NigComSat intervient au moment où la demande en connectivité à haut débit va croissante à travers le pays. Depuis l’année dernière, la demande en connectivité à haut débit a augmenté au Nigeria, notamment dans les zones rurales. Selon la Commission des communications du Nigeria, le nombre d'abonnés Internet est passé de 135 743 324 au premier trimestre 2020 à 154 437 623 au quatrième trimestre 2020. Soit une augmentation de 13,77%. Durant cette période, le volume de données utilisé est passé de 147 537,52 Téraoctets à 196 163,42 Téraoctets. En 2018, la Chine avait déjà proposé à NigComSat de l'aider à acquérir deux satellites en échange d'une place au sein de son capital.

Avec NigComSat-2 et NigComSat-3, NigComSat contribuera aux ambitions du gouvernement fédéral de porter le taux de pénétration du haut débit à 90% de la population d’ici 2025. Cette connectivité soutiendra d’ailleurs la transformation numérique du pays dans divers secteurs, notamment la santé, l’éducation, l’administration publique.

Muriel Edjo

