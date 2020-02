Inauguration des nouvelles infrastructures de Congo Terminal à Pointe-Noire

(BOLLORE ) - Les nouvelles infrastructures de Congo Terminal, concessionnaire du terminal à conteneurs de Pointe-Noire au Congo, ont été inaugurées le 19 février 2020 par le Président de la République du Congo, S.E. Denis Sassou Nguesso.

Ces installations s’inscrivent dans le cadre du plan de modernisation du Port de Pointe-Noire. Le concessionnaire Congo terminal a ainsi réalisé des travaux d’allongement puis de reconstruction de 800 mètres linéaires du quai G et a entrepris en parallèle la construction de 700 mètres linéaires du quai D.

Depuis 2009, Congo Terminal a déjà investi plus de 250 milliards de FCFA (400 millions d’euros), dans le développement des infrastructures, l’acquisition des équipements de manutention et l’installation d’un système d’exploitation performant. Grâce à ces investissements, le Port de Pointe-Noire peut désormais accueillir des navires de plus de 14 000 conteneurs Équivalent Vingt Pieds (EVP) et affiche une productivité moyenne de plus de 60 mouvements par heure ainsi qu’un temps moyen d’attente des navires à quai d’un peu moins de 24 heures. En 2019, Congo Terminal a par ailleurs réalisé une performance record avec 920 000 conteneurs EVP manutentionnés.

« Cette inauguration témoigne du succès du partenariat public-privé entre les Autorités congolaises et Congo Terminal. Nous sommes fiers d’avoir contribué à faire du Port Autonome de Pointe-Noire, la principale porte d’entrée du bassin du Congo et l’une des plateformes de transbordement les plus importantes en Afrique Centrale. Engagé dans une approche d’investissements durables, Congo terminal prête une attention majeure au développement inclusif des communautés congolaises à travers des actions solidaires. Soucieux de son empreinte socio-économique, l’entreprise est mobilisée dans un processus de certification environnementale qui fait de Congo Terminal, un précurseur du label Green Terminal sur la façade Atlantique » a précisé Olivier De Noray, Directeur général Ports et terminaux de Bolloré Ports.

Congo Terminal emploie aujourd’hui 900 collaborateurs congolais. Désireuse de participer à la promotion et au développement des compétences locales, l’entreprise est par ailleurs engagée aux côtés de plusieurs organisations et associations congolaises pour mener des actions sociétales et environnementales. En 2019, elle a ainsi participé à la réinsertion sociale de plus de 1000 jeunes, a formé plus de 300 entrepreneurs aux techniques de gestion, et a sensibilisé quelque 47 000 enfants à la préservation de l’environnement.

À propos de Bolloré Ports

Bolloré Ports est un acteur global de l’activité portuaire opérant 21 concessions dans le monde dont 16 sur le continent africain. Premier opérateur d'infrastructures portuaires en Afrique, Bolloré Ports continue à se développer et à investir en Afrique mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Son savoir-faire s’articule autour de trois principaux domaines d'expertise : la gestion de concessions portuaires, la manutention portuaire et la consignation maritime. www.bollore-ports.com

À propos de Congo Terminal

Congo Terminal, dont les actionnaires de référence sont Bolloré Ports, A.P. Moller et Socotrans, est concessionnaire du terminal à conteneurs de Pointe-Noire. Certifié ISO 9001/2015 et ISPS, Congo Terminal est engagé dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Congo Terminal déploie en outre des solutions respectueuses de l’environnement à travers la mise à disposition de bus et tracteurs électriques équipés de batterie Lithium Métal Polymère (LMP).