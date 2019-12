L’Union européenne annonce un investissement additionnel de 30 millions € dans le projet « AfricaConnect »

(Agence Ecofin) - L’Union européenne a décidé d’attribuer un investissement additionnel de 30 millions d’euros au projet « AfricaConnect ». L’initiative, engagée en 2011, vise à bâtir un réseau Internet à haute capacité pour la recherche et l'enseignement en Afrique, afin de fournir à la région une passerelle vers une collaboration mondiale en matière de recherche. Les nouveaux contrats signés aujourd'hui soutiendront sa troisième phase.

Cet investissement supplémentaire soutiendra les trois réseaux régionaux africains de recherche et d'enseignement que sont UbuntuNet Alliance (le réseau régional de recherche et d'éducation de l'Afrique orientale et australe), WACREN (le réseau de recherche et d'enseignement en Afrique de l'Ouest et du Centre) et ASREN (les réseaux nationaux de recherche et d'enseignement de la région arabe et Afrique du Nord). Ils investiront également 7,5 millions d'euros.

Dans sa première phase, le projet AfricaConnect a permis la création d'un réseau à grande vitesse de recherche et d’enseignement en Afrique orientale et australe. La phase deux a vu le développement des réseaux Internet à haute capacité sur l'ensemble du continent africain et leur connexion au réseau paneuropéen de recherche et d'enseignement GEANT.

Selon Jutta Urpilainen (photo), la commissaire européenne pour les partenariats internationaux, « la connectivité à haut débit à des prix abordables permet aux jeunes, aux étudiants et aux chercheurs africains de stimuler la recherche scientifique collaborative avec leurs pairs du monde entier pour les aider à relever les défis en Afrique. Il s'agit d'une étape importante vers la réduction de la fracture numérique ».

Depuis le lancement du projet AfricaConnect, indique l’Union européenne, plus de 800 établissements d'enseignement supérieur et de recherche ont été connectés, leur capacité à haut débit a considérablement augmenté, tandis que les coûts ont été réduits.

