Namibie : l’économie se contracte pour le 4e trimestre consécutif

(Agence Ecofin) - Le produit intérieur brut de la Namibie a diminué en glissement annuel de 2,6 % durant le trimestre terminé en juin dernier. C’est ce qu’a déclaré jeudi, à Bloomberg, le PDG de l’Agence namibienne de statistique, Alex Shimuafeni (photo), qui précise que c’est le quatrième trimestre consécutif, durant lequel l’économie se contracte.

Selon M. Shimuafeni, plus de la moitié des secteurs contribuant à l’économie ont affiché une performance négative. Les principaux secteurs cités sont celui des mines et carrières, qui s’est contracté de 20,2 %, l’agriculture qui a reculé de 28,1 % et la construction, de 5,5 %.

« La baisse significative des activités économiques est due à la poursuite des mesures d’austérité du gouvernement, la faiblesse de la demande locale de biens et services, la diminution du revenu disponible et à la sécheresse qui touche la plupart des ménages », a-t-il déclaré.

Cette nouvelle sortie corrobore une récente déclaration de la Banque centrale namibienne qui, fin août, prévoyait que l’économie du pays se contracterait de 1,7 % en 2019. L’institution financière citait les mêmes raisons pour expliquer ses prévisions, en l’occurrence la sécheresse dévastatrice qui frappe le pays, ainsi que les contractions attendues dans le secteur minier et le commerce de gros et de détail.

