Madagascar : les populations s’opposent au développement du projet Toliara

(Agence Ecofin) - A Madagascar, les manifestations de protestation contre le développement du projet de sables minéraux Toliara se poursuivent. Les membres d’une association dénommée Mazoto ont saccagé le site de Base Resources, la compagnie détentrice de la mine, à Ranobe.

Selon Newsmada, trois maisons ont été incendiées et divers équipements, dont des panneaux solaires et des ustensiles de cuisine ont été dérobés et détruits lors de la manifestation. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour disperser les manifestants qui ont donné un ultimatum de 72 heures à l’Etat, afin que celui-ci prenne ses responsabilités, au risque de récidiver.

« Face à ces heurts entre les manifestants, le personnel du projet Base Toliara et les forces de l’ordre, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques reste convaincu que seuls le retour au calme et la reprise des discussions et négociations entre les parties concernées permettront de résoudre définitivement le problème.», a déclaré le ministre des Mines Fidiniavo Ravokatra dans un communiqué.

Plusieurs organisations de la société civile ont dénoncé les problèmes qu’engendrerait le développement du projet Toliara. Selon elles, entre les questions de droits fonciers, les impacts sociaux et environnementaux, le bien-être de la population locale est menacé.

Cependant, les enjeux économiques sont énormes et une annulation du projet est peu probable. Selon l’étude de préfaisabilité publiée par la compagnie Base Resources, le projet Toliara devrait rapporter à l’Etat malgache, plus de 900 millions de dollars en termes d’impôts directs et redevances et contribuer de plus de 200 millions $ au PIB de l’île.

