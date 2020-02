Le coût de la vie dans 19 pays africains (Infographie)

(Agence Ecofin) - L’herbe ne serait-elle pas plus verte ailleurs ? Les résultats d’une étude du coût de la vie dans plus d’une centaine de pays ont été publiés par CEOWORLD avec 19 pays africains pris en compte. Des facteurs comme l’hébergement, l’alimentation, l’habillement, le transport et les services publics comme privés ont été analysés.

En se basant sur l’indice New-Yorkais évalué à 100, les Seychelles (71,59) sont de loin le pays africain le plus cher, suivies du Zimbabwe (55,30) et de l’Ethiopie (54,39). Il semblerait que c’est au Maghreb que la vie coûte le moins cher, puisque le peloton de queue est constitué de l’Algérie (30,01), de l’Egypte (29,54) et de la Tunisie (27,04).

Vous devriez peut-être songer à aller vivre à l’étranger.