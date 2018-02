Somalie: la toute première autorité nationale des communications du pays prend forme

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de Somalie avance dans le processus d’établissement de sa toute première agence de régulation du marché des télécommunications. Le processus engagé l’année dernière - à travers l’adoption de la nouvelle loi sur les télécommunications le 3 octobre 2017 - a franchi sa première phase avec la désignation d’Abdi Sheik Ahmed au poste de patron du gendarme du marché TIC et télécoms.

D’après le ministre des postes et télécommunications et des technologies, Abdi Ashur Hassan (photo), cette étape traduit l’engagement pris par la Somalie de faire des TIC et télécoms, un secteur d’affaires, sûr pour les différents investisseurs et riche d’opportunités, pour l’Etat. D’après la Banque mondiale qui aide à la mise en place de l’Autorité nationale des communications, cette instance qui a longtemps fait défaut au pays, boostera le développement du marché qui pourra alors contribuer jusqu’à 11% du PIB national.

Le marché somalien des télécommunications encore en friche côté réglementation, est actuellement disputé par de nombreux acteurs dont Dalkom, Golis Telecom, Hormuud Telecom, Nationlink, Somafone, Somtel, Telcom Somalia, Telesom.