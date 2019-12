Côte d’Ivoire : l’Allemagne accorde 60 millions € pour le financement des réformes dans le secteur des énergies renouvelables

(Agence Ecofin) - L’Allemagne vient d’accorder un financement d’une valeur de 60 millions d’euros (environ 39,3 milliards FCFA) pour le financement des réformes dans le secteur des énergies renouvelables. La signature de cet accord de financement a eu lieu, mardi 17 décembre 2019, à Abidjan, entre le ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l’Homme, Sansan Kambilé, représentant son collègue des Affaires étrangères, et l’ambassadeur d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Michael Grau.

Ce financement vise l’efficacité énergétique du pays, qui va permettre d’améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. L’accord comprend également la mise en oeuvre d’un programme de réformes du secteur, convenu conjointement entre la Côte d’Ivoire, l’Allemagne et la Banque mondiale.

Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur d’Allemagne a indiqué que « l’Etat allemand fait de la coopération avec l’Afrique l’une de ses priorités politiques par le lancement, en mars 2017, du partenariat du G20 avec l’Afrique en vue de permettre au continent de mettre en valeur ses trésors humains, intellectuels et matériaux pour la paix, la stabilité et une vie digne à l’échelle globale à travers l’initiative ‘’Compact with Africa’’ ».

Pour Sansan Kambilé, la signature de cet accord témoigne de la volonté des deux états de consolider les acquis de coopération. Il s’agit notamment du renforcement de la coopération, la reprise en 2019 des consultations bilatérales entre les deux pays et les importants accords de coopération que les deux pays vont signer dans divers domaines d’activité, ainsi que le portefeuille de la coopération allemande disponible dans le cadre du financement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.

André Chadrak