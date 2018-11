Depuis 2011, l'industrie pétrolière a rapporté au Niger plus de 600 milliards FCFA de recettes fiscales

(Agence Ecofin) - Les recettes fiscales engrangées depuis 2011 dans les caisses de l’Etat par l’industrie pétrolière s’élèvent à plus de 600 milliards FCFA, a-t-on appris de l’Agence de presse nigérienne, relayée par le site Niamey et les 2 Jours.

Au-delà de ces recettes brutes, cette industrie a également permis la création de plusieurs milliers d’emplois. « La China National Petrolum Corporotion (CNPC) et ses sous-traitants ont créé directement plus de 7000 emplois et envoyé plus de 200 fonctionnaires du ministère nigérien du Pétrole en chine et dans d’autres pays pour des formations professionnelles », soutient l’ANP.

Par ailleurs, l’essor de cette industrie a aussi permis la construction ou la réhabilitation de plusieurs infrastructures publiques à l’instar de certains tronçons routiers. Et avec l’entrée en vigueur formelle de l’Autorisation exclusive d’exploitation pour la deuxième phase d’Agadem 2, le pays espère tirer davantage de rentrées financières pour booster son développement.

Les autorités misent sur la forte croissance de ce secteur, dont la production pourrait être multipliée par 5, passant de 20 000 à 110 000 barils par jour, d'ici 2021.

SG