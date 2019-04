Mali : le gouvernement signe une nouvelle convention minière avec Resolute Mining sur le projet Syama

(Agence Ecofin) - L’Etat malien et Resolute Mining ont conclu une nouvelle convention minière sur la mine d’or Syama. La nouvelle convention a entre autres, rabaissé à 25% le taux d’imposition sur le revenu du projet, qui était de 35%.

Selon les nouveaux termes, Resolute dispose de garantie en ce qui concerne la clause de stabilisation des taux de redevances, des régimes de taxation. En plus d’améliorer les conditions fiscales de la compagnie au Mali, le gouvernement a également prolongé de 10 ans, la durée de validité du permis d’exploitation minière de Syama.

L’objectif est, apprend-on, de renforcer les contributions économiques de Resolute au Mali. La compagnie s’est engagée à offrir davantage de possibilités de leadership et de rôles à la haute direction pour les Maliens.

« La nouvelle convention apporte une certitude fiscale et opérationnelle à nos opérations Syama et nous permet de continuer à offrir des avantages à long terme à nos actionnaires, aux parties prenantes et aux communautés locales du Mali.», a déclaré le DG, John Welborn (photo).

Pour rappel, la mine Syama a enregistré un record de production entre janvier et mars 2019. Elle a livré un total de 84 552 onces d’or, en hausse de 50% en glissement trimestriel.

