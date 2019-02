Maroc : le royaume chérifien et l’UNESCO adoptent un plan d’action relatif au droit d’accès à l’information

(Agence Ecofin) - Le Maroc et l’Unesco viennent de signer un plan d’action dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération conclu en octobre 2017, pour la mise en place d’un programme commun d’amélioration de l’accès à l’information. L'objectif de ce plan d'action est de permettre à tous les citoyens du royaume chérifien d'accéder à des informations et données complètes, réelles et exploitables, leur permettant de contribuer au processus démocratique dans le royaume.

Le plan d’action adopté comprend notamment la mise en place d’un guide descriptif des différentes manières d’application des dispositions de la loi N° 13.31 relative au droit d’accès à l’information. On y retrouve également des programmes de formation au profit des personnes chargées de fournir l’information.

Golda El-Khoury (photo), la directrice du bureau de l’UNESCO à Rabat, s’est déclarée « fière et honorée » de la signature de ce plan d'action. Elle a rappelé que le droit à l'information était fondamental pour l'UNESCO, surtout lorsqu’on souhaite établir une société ouverte et pluraliste.

Servan Ahougnon