Le Kenya lance le service fret SGR vers Naivasha afin de mieux desservir la sous-région

(Agence Ecofin) - Le président kenyan, Uhuru Kenyatta, a officiellement inauguré, ce mardi 17 décembre 2019, le service fret du Standard Gauge Railway (SGR) vers Naivasha Inland Container Depot, dans la région de Rift Valley.

Son lancement survient à la suite du démarrage, en octobre dernier, du service passager SGR entre Nairobi et Naivasha. Il s’agit d’un segment de 120 km, financé et exécuté par la Chine à hauteur de 1,5 milliard de dollars.

« Les services de fret vers Naivasha joueront un rôle énorme dans la décongestion des installations de Nairobi et de Mombasa et faciliteront également le transport de marchandises vers les parties occidentales du pays. Cela permettra en outre au Soudan du Sud, au Rwanda, à la RDC et à l'Ouganda de réduire le temps de transport des marchandises depuis le port de Mombasa », a déclaré Uhuru Kenyatta.

Rappelons que le port à sec de Naivasha sera également inauguré dans les prochaines semaines. A sa mise en service, Naivasha, ville située au bord du lac éponyme, deviendra un centre logistique important pour le dédouanement des marchandises acheminées vers les pays voisins.

Romuald Ngueyap

