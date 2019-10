Le succès du dernier Eurobond de la BOAD marque un regain d'appétit des investisseurs pour les obligations africaines

(Agence Ecofin) - La dernière sortie de la Banque Ouest Africaine de Développement a sans aucun doute été couronnée d'un gros succès. En plus d'obtenir un délai de remboursement long (12 ans), l'institution a obtenu des investisseurs internationaux un taux d'intérêt de 4,7%, alors que certaines prévisions des analystes, s’attendaient à un niveau situé autour des 5%.

Pour bien comprendre cette performance, il faut rappeler que la BOAD lors de son derniers eurobond avait, il y a deux ans et quelques mois (juillet 2017), obtenu 750 millions remboursable au bout de 10 ans, avec un taux de 5,2%. La solidité de l'institution y est pour beaucoup et semble avoir retenu l'attention des investisseurs. A titre d'exemple, elle a exécuté presque totalité les grandes lignes de son précédent plan stratégique qui s'achève en cette année 2019.

Elle a aussi accru son bilan de près de 44% depuis 2015 et est rentrée dans une importante phase de consolidation. On note par ailleurs, qu'une part importante de ses interventions ont été faites dans des pays qui affichent une solide perspective de croissance selon le Fonds Monétaire International, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Enfin, elle a également soutenu des économies qui affichent de solides performances en terme de reformes dans l'environnement des affaires, comme le Togo.

La BOAD avait donc de quoi plaire et a su profiter d'un marché international de la dette qui recherche activement des placements offrant de bons rendements. Il faut dire que les emprunts des Etats et autres entités publiques d'Afrique Subsaharienne se sont faits rares sur les marchés des capitaux. Une année 2018 marquée par le creusement des balances courantes et la pression des partenaires multilatéraux pour moins d'endettement commerciaux, a découragé plusieurs initiatives.

Avant la BOAD, le gouvernement sud-africain avait réalisé le plus important Eurobond de son histoire, en mobilisant 5 milliards $ en deux tranches, avec des maturités de 10 ans et 30 ans, aux taux d'intérêt respectifs de 4,8% et 5,7%. Bien que cherchant à limiter son exposition à la dette internationale, la Côte d'Ivoire s'y est quand même retrouvée le 10 octobre dernier, en mobilisant 300 millions d'Euros.

Rappelons que le recours des entités africaines à la dette qu'elles soient publiques ou privées, a fortement baissé sur les 9 premiers mois de l'année 2019. Selon des données de synthèse fournies par Refinitiv, la branche en charge des données du groupe médiatique Reuters, l'Afrique subsaharienne n'a mobilisé que 19,3 milliards $ sur le marché de la dette au cours des 9 premiers mois de cette année. Ce chiffre est en baisse de 33% comparé à celui de la même période en 2018.

Idriss Linge