L’Angola et le Portugal scellent un accord de coopération en matière de transport routier

(Agence Ecofin) - Capitaliser sur l'expérience de l'ancienne métropole. C’est l’objet de la visite de travail effectuée cette semaine au Portugal par le ministre angolais des Transports à la tête d’une forte délégation.

C’est un nouveau chapitre de coopération qui s’ouvre entre l’Angola et le Portugal. Le mardi 14 septembre, l'Institut national angolais des transports routiers (INTR) et l'Autorité portugaise de la mobilité et des transports (AMT) ont signé, à Lisbonne, un MoU visant à travailler mutuellement dans plusieurs domaines du transport routier.

Le document y afférent a été signé entre le directeur général par intérim de l'INTR, Énio Renato de Magalhães Costa, et la présidente du conseil d'administration d'AMT, Ana Paula Vitorino, en présence du ministre angolais des Transports, Ricardo D'Abreu, et le sous-secrétaire d'Etat portugais aux Communications, Hugo Santos Mendes.

En vertu de ce MoU, les deux parties entendent notamment renforcer leur coopération sur la réglementation, l’exploitation et la supervision des services routiers de transport de voyageurs de fret. Une emphase sera davantage mise sur l'échange d'expériences technologiques, techniques et le renforcement des capacités opérationnelles.

Concrètement, la coopération pourrait prendre la forme d’échanges d’informations et de documentation, en utilisant des rapports de recherches, des publications, des conseils, des études ou d'autres instruments, la formation de techniciens des deux pays, y compris l'échange de personnel, détaille le MoU. Lequel ouvre par ailleurs la voie à l'organisation conjointe de séminaires, d'ateliers et de réunions avec la participation d'experts, de scientifiques, d'entreprises privées et d'autres organismes concernés, pour une collaboration bilatérale plus accrue dans ce domaine.

L'INTR est organisme relevant du ministère angolais des Transports dont la mission est d'assurer la fourniture adéquate de services de transport routier aux usagers. Au titre de ses attributs, il peut signer des accords de coopération technique avec des entités et organisations internationales. L'AMT, pour sa part, a pour mission de réglementer et de superviser le secteur de la mobilité et le transport terrestre, fluvial et ferroviaire, et leurs infrastructures respectives.

Romuald Ngueyap