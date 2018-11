Algérie: les écoles publiques et les centres hospitaliers bientôt interconnectés via le satellite Alcomsat-1

(Agence Ecofin) - Le 15 novembre 2018, Algérie Télécom Satellite (ATS), branche de l'opérateur historique des télécommunications Algérie Télécom, a testé l’interconnexion via le satellite Alcomsat-1 de l’école publique Othmane Ibn Afane et de l’établissement hospitalier public de la Wilaya d'Adrar, dans le Sud du pays, à d'autres établissements similaires situés dans le Nord. Les tests ont été réalisés en présence de la ministre de la Poste, des TIC et de l'Economie numérique et des Télécommunications, Houda-Imane Feraoun et de la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit.

Ces tests qui se sont avérés concluants, signifient que le gouvernement algérien va bientôt pouvoir lancer le projet national d’e-éducation qui prévoit une interconnexion de tous les établissements d’éducation publique avec l’administration centrale, les élèves et leurs parents. Il en sera de même pour le projet e-santé qui se traduira par l'interconnexion de toutes les formations hospitalières du pays, «avec la garantie de liaisons satellitaires de haute disponibilité et des applications de qualité au profit de l’ensemble des utilisateurs», a déclaré le président-directeur général d’ATS, Mohamed Abdelouahed.

En chiffres clairs, les projets d'e-éducation et d'e-santé portent sur 27 000 établissements scolaires et 3 700 établissements hospitaliers. L'objectif des deux projets est la fourniture de services de qualité aux Algériens.