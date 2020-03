Le Nigeria va dépenser 150 milliards de nairas d'obligations sukuk pour 44 projets routiers

(Agence Ecofin) - Le gouvernement fédéral devrait dépenser 150 milliards de nairas (405 millions USD) d'obligations sukuk émises par le Bureau de gestion de la dette (DMO), pour financer 44 projets routiers en cours à travers le Nigeria. Le ministre des Travaux publics, Abubakar Aliyu, l’a fait savoir le jeudi 12 mars à Abuja, au cours du symposium sur la politique nationale et le développement.

M. Aliyu a noté que ces 44 routes font partie de plus de 500 projets de routes et de ponts actuellement entrepris par son ministère, dans le cadre de la réhabilitation et du renforcement du réseau routier national.

Entre 2017 et 2018, le gouvernement avait déjà dépensé 200 milliards de nairas (541 millions USD) d'obligations sukuk pour 58 projets routiers critiques à travers le pays, a indiqué le ministre. 25 de ces projets avaient été financés en 2017 et 28 en 2018. Ce financement a eu « un impact positif sur l'achèvement physique de nombreux projets », a-t-il dit.

Il faut savoir que face à des inquiétudes croissantes de la part des organisations internationales concernant la gestion de sa dette, le Nigeria avait annoncé l’an dernier son intention de limiter l’émission d’euro-obligations dans le financement de son budget.

Romuald Ngueyap

