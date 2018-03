Afrique du Sud : la production minière augmente de 2,4% en janvier, portée par le fer

(Agence Ecofin) - La production minière sud-africaine a augmenté de 2,4% en glissement annuel, portée par une forte croissance de la production de minerai de fer et d’autres minéraux non-métalliques, rapporte cette semaine l’agence nationale de statistiques Stats SA. Cette performance, supérieure aux prévisions de 1,3%, fait suite à la régression de 0,5% en décembre 2017.

La production de minerai de fer a augmenté de 25,1% et a contribué de 3,4 points de pourcentage à la croissance, tandis que la production des autres minéraux non-métalliques était en hausse et contribuait de 1,3 point de pourcentage.

Pendant ce temps, les productions d’or et de métaux du groupe du platine ont respectivement diminué de 7,7% et 13,6%, résultant en une contribution négative de 1,1 point de pourcentage pour le premier et 2,9 pour le second.

Selon Investec, commentant les données pour Mining Weekly, les conditions d’exploitation difficiles et les fermetures de mines prévues auront un effet négatif sur les chiffres de production à l’avenir, tout comme un rand fort. Toutefois, l’organisation espère que les réformes du nouveau ministre des ressources minérales Gwede Mantashe, amélioreront les perspectives pour l’industrie.