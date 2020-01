Côte d’Ivoire : le terminal roulier du port autonome d’Abidjan renouvelle son contrat de concession

(Agence Ecofin) - La société Terminal Roulier d’Abidjan (TERRA) va poursuivre la gestion du terminal roulier du port autonome d’Abidjan (PAA) dans le cadre d’une nouvelle concession.

La convention y afférente a été signée, mercredi 15 janvier 2020, entre le directeur général du PAA, Hien Sié Yacouba, et Régis Oliveira, directeur général de Terra. C’était en présence du ministre des Transports Amadou Koné et Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat.

A en croire le ministre des Transports, cette concession va contribuer à booster la productivité et la compétitivité du PAA qui a bénéficié d’importants investissements au cours de ces dernières années.

Dans le cadre de cette nouvelle concession, TERRA s’engage à investir 20 millions d’euros pour l’aménagement de nouvelles surfaces de stockage, la construction de bâtiments d’exploitation et le renouvellement progressif des équipements. Au terme des travaux, la société sera en mesure de traiter 70 000 véhicules par an.

En rappel, le terminal roulier d’Abidjan, géré par TERRA depuis le 1er avril 2009, dispose actuellement de 37 500 m² de surface pour le parc véhicule et 19 500 m² de surface pour les magasins. Avec un tirant d’eau de 14 m, il s’étend sur 8,1 hectares.

Certifiée ISPS et ISO 9001, TERRA est le fruit d’un partenariat public-privé entre l’autorité portuaire d’Abidjan, plusieurs acteurs logistiques internationaux (dont Bolloré Ports, CMA–CGM, GRIMALDI et MOVIS) et des partenaires privés ivoiriens.

Romuald Ngueyap

