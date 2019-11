Zimbabwe : les chauffe-eau électriques interdits par le gouvernement pour diminuer la consommation électrique

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, le gouvernement a interdit, avec effet immédiat, l’installation des chauffe-eau électriques afin de réaliser des économies d’énergie pendant cette période de délestages massifs. Cette disposition est entrée en vigueur le mercredi dernier et a été annoncée par Fortune Chasi, le ministre zimbabwéen de l’Energie.

« Aucun détenteur de permis ne peut plus installer des chauffe-eau électriques après l’entrée en vigueur de cette disposition. Cependant, ils peuvent, à leurs frais, installer et utiliser des systèmes solaires de chauffage d’eau », a affirmé le responsable. Cette nouvelle disposition ne s’applique cependant pas aux chauffe-eau électriques déjà installés.

Son objectif est de réduire la consommation électrique dans le pays qui subit depuis plusieurs jours des délestages s’étendant sur plus de 18 heures par jour et affectant l’économie nationale et le quotidien des populations.

Le pays est en proie à un déficit électrique de plus de 1 000 MW qu’il essaie tant bien que mal de juguler avec l’importation de 400 MW depuis l’Afrique du Sud et le Mozambique. Mais il y a quelques jours, la centrale thermique de Hwange (920 MW) qui fournissait une grande partie de l’énergie actuellement consommée dans le pays est tombée en panne, une seconde fois en moins de trois mois, aggravant une situation déjà bien précaire.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

06/06/2019 - Zimbabwe : le Parlement rappelle l’urgence des investissements pour remplacer les vieilles centrales thermiques

09/10/2019 - Zimbabwe : une augmentation de 320 % du tarif électrique vient s’ajouter aux 18 heures de délestage journalier