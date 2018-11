(Agence Ecofin) - Au Nigéria, le comité sénatorial du gaz a déclaré mercredi, avoir découvert un retrait illégal de 1,15 milliard de dollars des comptes de NLNG, la société publique en charge de la production et de la commercialisation du gaz naturel liquéfié.

Babatunde Adeniran, le président de la commission a indiqué que ce retrait vient s’ajouter à un autre de 1,05 milliard de dollars découvert la semaine écoulée.

Ces décaissements qui selon le gouvernement avaient servi à acheter des produits pétroliers pendant la pénurie qu’a connu le pays entre novembre 2016 et juin 2017, et à fournir des subventions, inquiètent les députés qui craignent un détournement de fonds publics. Les responsables ont donc intimé l’ordre aux sociétés publiques concernées dont la NNPC, de justifier, au plus tard mardi prochain, la façon dont les fonds ont été dépensés.

Selon le fonctionnement de l’administration nigériane, de tels décaissements devraient recevoir l’approbation de l’Assemblée nationale et du Conseil économique et social.

A son arrivée au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a promis de lutter contre la corruption dans le secteur pétrolier et d’instaurer plus de transparence dans son fonctionnement.

Olivier de Souza