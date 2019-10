Kenya : le ministère des Télécoms a achevé la révision de la politique nationale des TIC

(Agence Ecofin) - Le ministère des Télécoms du Kenya a annoncé l’achèvement du programme d’examen et de révision de la politique nationale des TIC. Selon l'Autorité des communications du Kenya, cette opération a été motivée par la nécessité de conformité avec la Constitution de 2010 et le plan de développement Vision 2030. La politique révisée doit encore subir quelques étapes finales avant sa mise oeuvre, notamment les dernières vérifications puis son approbation par le gouvernement.

S’exprimant au nom de Joe Mucheru (photo), le ministre de l'Information et des Communications, Julia Yampan a déclaré « qu’une fois promulguée, la politique révisée fournira une vision claire et convaincante pour conduire les transformations sociales, économiques, culturelles et politiques, grâce à l’utilisation efficace des technologies de l’information et de la communication dans les années à venir ».

C’est en 2016 que le projet de révision de la politique nationale des TIC a été initié. Le processus, qui a bénéficié des lumières du public et des acteurs de l'industrie télécoms, doit contribuer à fournir un soutien substantiel aux innovateurs, aux créateurs de contenu et aux fabricants locaux de produits TIC. Il devrait également promouvoir, entre autres, les pratiques de recherche et développement liées aux TIC, ainsi que faciliter les partenariats public-privé qui permettront de lancer des initiatives actives d’apprentissage en ligne.

