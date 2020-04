Classement des pays africains selon le niveau d'inclusion de leurs économies en 2019 (Infographie)

(Agence Ecofin) - L’inclusion économique est un des vecteurs majeurs de bien-être dans les sociétés humaines, et en Afrique, elle revêt plus que jamais une grande importance. Voici, basé sur des données du PNUD et de la Banque mondiale, le classement des pays africains selon le niveau d’inclusion de leurs économies.

Pour l’établir, nous avons confronté l’indice de développement humain (accès aux soins sanitaires, à l’éducation, à l’emploi, au logement, niveau de sécurité, etc.) avec le PIB par habitant.

Comme on peut le voir, l’Algérie est le pays africain le plus performant en la matière. L’Egypte et la Tunisie font également de remarquables efforts, tandis que du côté des économies les moins inclusives, on retrouve la Guinée Equatoriale, l’Angola et le Soudan.