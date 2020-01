Cameroun : le financement de la route Olama-Kribi, bouclé

(Agence Ecofin) - Le ministre camerounais de l’Economie, Alamine Ousmane Mey, et le directeur général adjoint du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (FKDEA), Nedhal Al-Olayan, ont procédé, le 13 janvier 2020 à Yaoundé, à la signature d’un accord de prêt d’un montant de 17 millions de dollars (soit environ 8,5 milliards FCFA).

L’argent est destiné au financement partiel du projet de construction de la route Olama-Kribi, précisément le tronçon Bingambo-Grand Zambi (106 km).

Le coût global de la route est de 83,5 millions de dollars (46 milliards FCFA), soit 75 millions de dollars de financements extérieurs et 8,5 millions de dollars pour la contrepartie gouvernementale.

Le ministre de l’Economie a indiqué que la conclusion de l’accord avec le FKDEA boucle ainsi la phase de mobilisation effective des financements de ce projet qui entre dans le dispositif devant permettre l’exploitation optimale du port en eau profonde de Kribi entré en activité, il y a juste quelques années, dans le sud du pays.

Les sections en amont et en aval de cette route (Olama-Bingambo et Grand Zambi-Kribi) ont déjà des financements, respectivement de la Banque islamique de développement (BID) et de la Banque africaine de développement (BAD). « Ainsi, une fois les formalités de mise en vigueur croisée accomplies, les travaux pourront s’exécuter normalement », a déclaré Alamine Ousmane Mey.

Cet important projet vise à promouvoir le développement socio-économique des régions du Centre et du Sud. Il s’agira concrètement de désenclaver lesdites régions pour assurer la liaison entre les bassins de production et les zones de consommation. Il est aussi question de faciliter le trafic routier de transit vers certains pays de la sous-région, en l’occurrence le Tchad et la Guinée équatoriale.

SA