Cameroun : MTN va aider le ministère de la Fonction publique à numériser ses services

(Agence Ecofin) - Le 13 novembre 2019, Hendrik Kasteel, le directeur général de l’opérateur de téléphonie mobile MTN Cameroon, a signé un mémorandum d’entente avec Joseph Le, le patron du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (Minfopra).

Selon les termes de cet accord de collaboration, MTN va fournir son expertise technologique au département gouvernement pour améliorer la qualité de service qu’il offre aux milliers d’agents de l’Etat dans les dix régions du Cameroun.

A travers les solutions numériques qui seront développées, MTN va aider le Minfopra à proposer au personnel de l’Etat dont il gère la carrière, des moyens simples, rapides et sécurisés d’obtenir les informations dont ils ont besoin. Que ce soit pour les réclamations, les renseignements et autres services, tout cela sera bientôt offert en ligne pour mettre fin aux files d’attente devant le Minfopra et éviter les éventuels déplacements des fonctionnaires de leurs régions vers la capitale.

« L’amélioration et la satisfaction des usagers qui sollicitent le ministère que je dirige est une priorité absolue. Les solutions offertes par le numérique sont une opportunité à saisir pour y arriver. Nous espérons donc que ce partenariat avec MTN Cameroon va nous permettre d’atteindre nos objectifs d’efficacité, de réduction des coûts, et surtout de satisfaction des agents de l’Etat », a déclaré Joseph Le.

Pour Hendrik Kasteel, cette collaboration avec le ministère représente « une opportunité de démontrer le savoir-faire de nos experts et la qualité de nos technologies ».

