Guinée : les produits miniers pourront être expédiés par le Libéria

(Agence Ecofin) - La Guinée et le Libéria ont conclu un accord pour permettre l’évacuation, via les infrastructures portuaires libériennes, des produits de certaines mines guinéennes. Les projets concernés sont ceux situés dans des régions reculées près des côtes libériennes et qui ne peuvent être profitables avec l’exportation via les côtes guinéennes.

« Cet accord permettra la mise en production de gisements de fer (Nimba, Zogota, etc.) et de graphite (SRG) importants pour la diversification de la production minière guinéenne, et générera des bénéfices socio-économiques pour les deux pays », a déclaré dimanche, le ministre des Mines, Abdoulaye Magassouba (photo).

Ce nouvel accord règle le problème de transport, qui a longtemps bloqué de nombreux investisseurs pour le développement des ressources minières de la Guinée. C’est une bonne nouvelle pour plusieurs compagnies, dont HPX, la société du milliardaire américano-canadien Robert Friedland qui veut développer le gisement de fer du mont Nimba.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

09/09/2019 - Guinée : le gisement de fer du mont Nimba sera développé par une société du milliardaire Robert Friedland