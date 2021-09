JIC, un programme d’incubation pour les start-up qui innovent dans le secteur de la justice en Afrique de l’Est

(Agence Ecofin) - Le nombre de start-up qui voient le jour en Afrique est en constante augmentation depuis quelques années, mais les échecs sont aussi nombreux. Disposer d’un accompagnement permet néanmoins de limiter ce risque d’échec, d’où l’importance des programmes d’incubation.

The Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) vient de lancer une nouvelle session de son programme d'incubation destiné aux innovateurs dans le domaine de la justice. Dénommé « Justice Innovation Circles », il offre aux start-up d’Afrique de l’Est, qui débutent dans le secteur, des clés pour réaliser leurs projets.

Le JIC offrira à ces start-up une semaine de formation virtuelle sur la découverte de la clientèle, le produit minimum viable, le pitching et la gestion d'équipe avec un travail sur le terrain. Elles bénéficieront aussi d’un coaching mensuel, d’un accès à la plateforme d'apprentissage HiiL pour un apprentissage autonome, un accès aux mentors et à la communauté mondiale HiiL et une chance de gagner une subvention de 1 000 EUR lors du JIC Pitch Perfect pour le meilleur projet d’entreprise.

Pour candidater, les jeunes sociétés doivent disposer d’un produit, d’un prototype ou d’un service qui résout un problème de justice. Elles doivent également être à leurs débuts, c’est-à-dire avoir peu de clients ou d'utilisateurs, ou être en passe de mettre le produit ou le service en question sur le marché.

Notons que les pays concernés par ce programme sont le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, la Somalie, le Burundi, l’Ethiopie et le Soudan du Sud. La date limite pour postuler est 24 septembre 2021.

Pour postuler : https://ea.hiil.org/programme/justice-innovation-circles/