« En augmentant sa production, l’Arabie ne cherchait pas à malmener le pétrole américain », prince Abdulaziz bin Salman

(Agence Ecofin) - Dans une interview accordée à Energy Intelligence, le prince saoudien Abdulaziz bin Salman (photo) a déclaré que l’Arabie Saoudite n’avait pas l’intention de faire souffrir les producteurs américains de pétrole, avec sa décision d’augmenter sa production et en cassant les prix aux raffineurs.

Cette déclaration vient mettre un terme à la rumeur selon laquelle le clash Russie-Arabie Saoudite avait pour but de saboter la stabilité du schiste américain. Une rumeur alimentée par le président russe qui avait indiqué que la posture saoudienne était destinée à mettre en faillite le schiste américain.

Le ministre de l’Énergie a par ailleurs, révélé que cette décision a été prise par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman juste après l’échec de l’accord OPEP+Russie.

Avant la fin de la crise dimanche, les dirigeants d’Arabie saoudite et de Russie ont échangé des accusations sur la responsabilité de l’échec de l’accord précédent.

« J’aimerais que ce soit clair qu’il n’était pas dans nos intentions de causer des dommages à leur industrie. Ma conviction est qu’une fois que ce marché se stabilisera, et compte tenu de la nature du pétrole de schiste et de l’industrie du schiste, ils seront en mesure de se redresser à mesure que le marché se redressera et à mesure que l’économie mondiale repartira. Je n’ai donc aucun doute sur le fait qu’à l’avenir, ils renaîtront de leurs cendres et qu’ils prospéreront », a expliqué le dirigeant.

Interrogé sur la nouvelle nature des relations entre l’Arabie Saoudite et la Russie « il peut arriver qu’au sein d’une famille, on se retrouve avec des divergences d’opinions. Je n’appellerais pas cela une querelle. Au bout du compte, une famille est une famille. Lorsqu’ils sont confrontés à une situation difficile, les membres de la famille s’en sortent et le sentiment de fraternité prévaut ».

Pour rappel, la Russie et l’Arabie Saoudite ont décidé de réduire l’offre de 9,7 millions de barils par jour entre mai et juin.

Olivier de Souza