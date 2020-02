Le Financial Times impressionné par l'évolution économique du Togo : ʽʽAmazing !ˮ (Vidéo)

(Agence Ecofin) - fDi Intelligence est un service du Financial Times spécialisé dans l’analyse de la mondialisation et des investissements économiques. Dans une de leurs récentes émissions, les experts se sont penchés sur le cas togolais et sur les efforts déployés par l’Etat pour transformer structurellement l'économie du pays et le doter d'une croissance forte et durable.

On peut les voir détailler l’air franchement impressionné les résultats obtenus par le gouvernement. « Le Togo a attiré un nombre record de 11 projets d’IDE de type greenfield au cours des 11 premiers mois de 2019 », indiquent-il, mettant en lumière l’amélioration du climat des affaires dans le pays.

Assez curieusement, la Chine n’est pas très présente dans la course aux marchés économiques au Togo, alors qu’elle investit massivement sur une grande partie du continent.