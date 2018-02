D’ici fin 2019, l’Egypte s’attend à des économies de 4 milliards $ grâce à la mise en service du Zohr

(Agence Ecofin) - En Egypte, le gouvernement envisage d’économiser 4 milliards de dollars jusqu’en fin d’année prochaine, lorsque le plus grand champ gazier du pays, le Zohr, atteindra sa pleine capacité. Il s’agira, plus précisément d’économies de 60 millions de dollars chaque mois.

C’est ce qui ressort du discours du sous-secrétaire du ministère en charge du pétrole pour les affaires gazières, Mohamed Moanas, lors de l'Egypt Petroleum Show (EGYPS) 2018 qui se tient du 12 au 14 février au Caire.

En effet, le pays va considérablement réduire ses importations de GNL en 2018 et devenir définitivement autosuffisant notamment grâce au Zohr. Certains champs gaziers entrés en service l’année dernière et d’autres qui démarreront la production cette année, viendront renforcer les politiques énergétiques du gouvernement qui s’inscrivent dans ce sens.

Il a, par ailleurs souligné que l'on s'attend à plus de découvertes de pétrole et de gaz au cours des prochaines années, ce qui augmentera la production nationale d’hydrocarbures et fera de l’Egypte une plaque tournante de la fourniture d’énergie dans le monde.

Olivier de Souza