Algérie : la récupération du foncier agricole se poursuit

(Agence Ecofin) - Le directeur central de l’organisation foncière du ministère algérien de l’Agriculture, Hamid Hamdani, a déclaré dans un entretien avec la Chaîne 3 de la radio algérienne que l’opération de récupération des terres agricoles non exploitées se poursuit.

« Il faut optimiser ce potentiel agricole. A cause de ce que nous vivons depuis 2014-2015, au regard de cette crise économique, nous sommes tenus d’exploiter tout ce qui est offert à notre économie et la place de l’agriculture est indéniable. Il y a eu des campagnes de sensibilisation, preuve que le ministère n’a pas agi dans un esprit répressif. La mesure s’inscrit beaucoup plus dans une approche dissuasive, destinée à pousser autant que possible les agriculteurs, les porteurs de projets et les bénéficiaires de terres agricoles à travailler leurs terres. Des comités ad-hoc ont été installés au niveau de chaque wilaya et une cellule de suivi à partir du ministère de l’Agriculture suit quotidiennement cette dimension de récupération des terres.», a notamment expliqué M. Hamdani.

Et de préciser que sur les 800 000 hectares attribués à des investisseurs, environ 250 000 hectares de superficies agricoles non-exploitées, ont été récupérées, et seront « redistribuées au bénéfice de porteurs de projets structurants ».