Le Niger s’est assuré le soutien des bailleurs de fonds pour son Plan stratégique national e-santé

(Agence Ecofin) - La table ronde des bailleurs de fonds, consacrée au financement des activités de mise en œuvre du Plan stratégique national e-santé du Niger, s’est ouverte le 12 novembre 2019 à Niamey.

Au cours de cette rencontre, le pays – qui est conscient qu’il aura besoin de ressources suffisantes pour concrétiser cette transformation – a réussi à vendre aux partenaires techniques et financiers (PTF) de la santé ses ambitions en matière de développement de l’offre sanitaire via les TIC.

Selon Basiel Bogaerts, le chef de file des PTF de la Santé, cette stratégie et son plan d’action seront désormais pour les partenaires et le gouvernement un document de référence qu’il conviendra de consulter, chaque fois qu’un projet ou qu’une action de digitalisation apparaitra dans l’un ou l’autre de leurs projets/programmes.

Evalué à 5,7 milliards FCFA et constitué de 15 projets, le Plan stratégique national e-santé sera mis en œuvre sur la période 2020-2023. Il contribuera à accélérer l’exécution de la Couverture sanitaire universelle ; à renforcer les systèmes de santé par la disponibilité d’une information sanitaire, médicale et managériale (fiable et à temps réel) ; à fournir des prestations de qualité et de proximité ; à former les professionnels de la santé à l’usage des TIC ; à améliorer la communication et les échanges avec tous les acteurs ; à atteindre les objectifs de développement durable en matière de santé, et particulièrement la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale.

« En cette ère du numérique, avec l’utilisation des applications et services, le vœu du gouvernement est que les procédures soient simplifiées, le travail allégé, avec la transparence et la traçabilité requises au niveau administratif et technique ; en somme que tout le système de santé soit amélioré », a indiqué le ministre en charge de l’Economie numérique, Sani Maïgochi.

